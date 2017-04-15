竊賊畏罪拒捕咆哮自殘 警噴辣椒水逮人

朱姓竊賊躲在大樓地下室機房。（呂素麗翻攝）

朱姓竊賊被警方圍捕自殘割傷脖子、手腳。（呂素麗翻攝）

朱姓竊賊被警方圍捕自殘割傷脖子、手腳的摺疊刀。（呂素麗翻攝）

高雄市左營分局文自派出所警員盧柏宇（右）利用辣椒水噴朱嫌，成功制伏持刀自殘的朱男。（呂素麗翻攝）

高雄市警方新配發的辣椒水。（呂素麗翻攝）

高雄市朱姓男子侵入民宅偷竊，屋主返家發現遭竊報警，警方趕到圍捕時，朱男突然情緒失控，手持摺疊刀抵住自己脖子，自殘割傷脖子、手腳，血流如注，還高喊「你們不要過來」、「我不要再被抓進去關了」，警方趁他不注意，朝他臉上噴辣椒水，朱男因眼鼻辛辣大叫「救人啊！」，警方見時機適切一擁而上，奪下朱男手持的摺疊刀，將滿是鮮血的他逮捕送醫，幸無大礙。

警方指出，朱姓竊賊（29歲）有毒品、竊盜、傷害及妨害性自主等前科，昨天中午住進左營區崇德路附近1家汽車旅館，傍晚6點15分賊心歹念，利用建築物之間極為相近的窗台，破壞他人陽台門扇玻璃，潛入隔壁4樓民宅，翻箱倒櫃得手約7000元現金及飾品等後逃逸。

楊姓女屋主（51歲）返家驚覺屋內有人迅即報警，朱男因不熟悉大樓空間結構，索性將自己反鎖在該大樓地下室的機房內，左營分局警方到場，積極循線調閱相關監視器畫面，研判朱男躲匿於案發大樓機房，數名警力旋即衝往地下室機房所在，開門時恰赫見朱男翻越氣窗逃逸，馬上在地下室進行圍捕。

朱男驚覺自己行跡敗露突然情緒失控，手持摺疊刀抵住自己脖子，還不時以刀割傷自殘，並向警方大聲叫囂「你們不要過來」、「我不要再被抓進去關了」等語，警方不斷安撫不見效果，雙方對峙1個多小時。

朱嫌最後癱坐在地上，左營分局文自路派出所警員盧柏宇趁朱男不注意，立刻以新配發的辣椒水往朱男臉上噴灑，朱男因眼鼻辛辣大叫，警方一擁而上，奪下朱男手上的摺疊刀，將他逮捕並送往醫院治療。

朱男目前生命狀況穩定，無大礙， 警方將等他的身體神狀況恢復後，再製作筆錄。

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(中時)