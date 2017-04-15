恫嚇北韓？ 美軍以F-16裝載核彈測試成功

美國國家核安全局於3月成功測試F-16戰機掛載核彈飛行任務。（圖/Frank Klotz推特）

當全球都聚焦於敘利亞的「炸彈之母」和北韓身上，美國國家核安全局（National Nuclear Security Administration）近日宣布，美軍在3月中旬，已於內華達州（Nevada）境內，以F-16戰機（F-16 Fighting Falcon）裝載最新型B61-12核彈（B61-12 gravity nuclear bomb），成功完成飛行測試，確認空軍裝載與投擲核彈的能力。美方選擇此時公告，似乎有對敘利亞或北韓提出警告之意。

據今日俄羅斯網（Russia Today）報導，美國國家核安全局於官網上公告，上個月中旬與空軍聯手，於內華達州境內，順利進行以F-16戰機掛載最新型B61-12核彈的飛行測試，不僅取得寶貴飛行數據，更確認F-16戰機裝載和投擲核彈的能力。美國國家核安全局副局長助理、盧頓少將（Brigadier General Michael Lutton）表示，「本次成功的測試，提供了相關重要數據，也確認相關裝置的設計是符合軍方的要求。」

美國冷戰時期製造的B-61型戰術核彈。（圖/美國國防部）

用來掛載B-61型核彈的掛架。（圖/美國國防部）

B-61戰術核彈，是美國在冷戰時期研發製造的戰術核子武器。初始設計於1963年，由新墨西哥州洛斯阿拉莫斯國家實驗室（Los Alamos National Laboratory）設計，過往還是極機密武器時，軍方人員在無線電中僅能以「銀子彈」、「外帶包裹」等暱稱稱呼。本次測試攜帶的B61-12型號，是2015年公布的最新款式。未來一旦測試成功，將取代現有的B61核彈，成為美軍新一代的核武主力。

America's Newest Nuclear Bomb B61-12 Flight Test

近期美國接連對中東發射戰斧巡弋飛彈（Tomahawk cruise missile）和「炸彈之母」（GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast bomb），如此又在此一敏感時機，對外公布戰機攜帶核彈的飛行測試結果，不免讓外界多做聯想，更讓國際情勢再次感到緊張。

(中時電子報)