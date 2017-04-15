嘉中旭陵文學步道 揭牌啟用
嘉義高中已經度過了93的年頭，在15日舉行慶祝大會與園遊會，還有「旭陵文學步道」揭牌啟用典禮，嘉中校友的市長涂醒哲偕同夫人鄭玉娟一同參加給予母校最大祝福。
「旭陵文學步道」是全國高中首創的校友作家文學步道，總共集結從嘉義高中畢業的23位知名作家，將作家文章以手稿型式篆刻於金屬及大型石雕裝置於校園，成為嘉義高中重要的文學地景。文學步道是由知名詩人渡也老師建議設置，更成立籌建委員會，在籌建委員會主任委員渡也老師號召、熱情委員積極推動之下，從推薦作家到討論設計步道以及籌措經費，造就了「旭陵文學步道」的誕生。
校友捐款360萬元籌建的文學步道長150公尺，呈現23位校友作家作品，分別以金屬板蝕刻、大理石上刻字，規劃「起步解說區」、「穿過詩文路」及「樹下詩文會」三個主題區，委託藝術家謝明憲老師設計施工，請校友書法家也是嘉義市政府地政處長饒嘉博題字，從校門口貫穿椰林大道，直到雨豆樹校樹中庭區，文學氣氛洋溢在嘉中校園內。
涂市長特別感謝渡也老師等文壇重量級人物的發起及奔走，讓「旭陵文學步道」成真，渡也老師做事不為名分，為避嫌而堅持不列自己的作品，只為在母校創造一個珍貴的文學環境教育場域，大度風範十分感人。
「旭陵文學步道」作品與作家簡介依年齡大小排列，23位作家包括：吳崇蘭、逯耀東、落蒂 (楊顯榮)、陳列（陳瑞麟）、李弦（李豐楙）、雨弦（張忠進）、曾元耀、艾廉（洪源隆）、浪人（許長仁）、舞鶴（陳國城）、黃維君（黃憲東）、唐瑾、吳長耀、楊子澗（楊孟煌）、李赫、邱一新、孫維民、林沈默（林承謨）、張啟楷、巴代（林二郎）、也駝（張嘉驊）、唐捐（劉正忠）、鄭順聰。
(中時)
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