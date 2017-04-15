板橋郵局鋼筆書寫比賽 周錫瑋受邀致詞

前台北縣長周錫瑋也在現場用鋼筆書寫。（王揚傑攝）

周錫瑋讚美參賽小朋友字寫的很漂亮。（王揚傑攝）

電子郵件及通訊軟體被廣泛使用，為鼓勵民眾用手寫書信，感受傳遞情感時的溫度，板橋郵局今（15）日舉辦「手寫有溫度 寄信有真情」鋼筆達人講座暨書寫比賽，活動邀請目前正巡迴舉辦畫展的前台北縣長周錫瑋致詞，周錫瑋自嘲，小時候他曾被父親責備字寫的像狗抓的，現在後悔小時候怎麼沒有好好練書法。

周錫瑋表示，電腦和手機的普及，現在寫字的機會越來越少，以他個人的經驗，不常寫字的話，看到字會認得，怎麼寫卻想不起來。中文不像其他語言如英文、法文、俄文等，是用發音來決定1個字，中文字是包含了無限的想像力和美感。

板橋郵局局長郭純陽表示，電腦3C產品的發展，帶來很多生活上的便利，但不可否認對文化也產生相當大的衝擊，以郵務業務信函部分為例，每年約降低3%到5%，可見寫信、寫中文的機會都在降低。世界文明中能將文化和藝術結合的只有中文字，希望藉這次活動，鼓勵大家多寫字。

比賽分為國小組、國中組及成人組，每人書寫2張明信片參加評選，各組選出2名優選，將獲贈鋼筆1支。

(中時)