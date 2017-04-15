3男摩鐵喝毒咖啡加拉K high茫到警上門都不知

3男上摩鐵喝毒咖啡加拉K，high到茫，倒在床上昏睡，連警上門都不知。(劉宥廷翻攝)

警方在房內茶几查扣剛拉完K的鐵製K盤，上頭留有K他命殘渣，另查獲3包使用過的毒咖啡包。(劉宥廷翻攝)

24歲李姓、21歲陳姓及19歲羅姓等3男入住高市鳳山1家汽車旅館，3人除在房內拉K外，還喝摻有2級毒品的咖啡包，其中，陳男疑high過茫，倒在床上昏睡，李、羅2人出門不知警已到門口要臨檢，嚇到傻眼又不知所措，當場被人贓俱獲，全案依毒品罪送辦。

鳳山分局南成所15日凌晨0時20分，副所長李光華率員與警備隊、過埤所、督察組等組成聯合警組，到保安一街1家汽車旅館實施臨檢，警方清查住宿記錄時，發現有住宿者登記的身分證號有誤，為查證正確資料，就請櫃檯人員帶警方登門了解。

碰巧警方走至該房門時，李、羅2男正要外出，見警方靠近時，竟嚇得心虛低頭，還轉身欲逃，當下被警方攔截盤查，也徵得2人同意進入房內探查；警方一入內就聞到濃濃K他命味道，床上還倒著陳男昏睡中，研判這3人在房間開毒趴。

果然，警方在房內茶几查扣剛拉完K的鐵製K盤，上頭留有K他命殘渣，另查獲3包使用過的毒咖啡包，咖啡包外觀印有「傻眼」字樣，3男頓時面對眼前的大批警，也嚇到說不出話，真是傻眼了。

3人坦承相約到汽車旅館開趴，供稱毒品是以2500元向1名男子購買，因涉及2、3級毒品，訊後依毒品罪送辦。

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(中時)