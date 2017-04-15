3男摩鐵喝毒咖啡加拉K high茫到警上門都不知
24歲李姓、21歲陳姓及19歲羅姓等3男入住高市鳳山1家汽車旅館，3人除在房內拉K外，還喝摻有2級毒品的咖啡包，其中，陳男疑high過茫，倒在床上昏睡，李、羅2人出門不知警已到門口要臨檢，嚇到傻眼又不知所措，當場被人贓俱獲，全案依毒品罪送辦。
鳳山分局南成所15日凌晨0時20分，副所長李光華率員與警備隊、過埤所、督察組等組成聯合警組，到保安一街1家汽車旅館實施臨檢，警方清查住宿記錄時，發現有住宿者登記的身分證號有誤，為查證正確資料，就請櫃檯人員帶警方登門了解。
碰巧警方走至該房門時，李、羅2男正要外出，見警方靠近時，竟嚇得心虛低頭，還轉身欲逃，當下被警方攔截盤查，也徵得2人同意進入房內探查；警方一入內就聞到濃濃K他命味道，床上還倒著陳男昏睡中，研判這3人在房間開毒趴。
果然，警方在房內茶几查扣剛拉完K的鐵製K盤，上頭留有K他命殘渣，另查獲3包使用過的毒咖啡包，咖啡包外觀印有「傻眼」字樣，3男頓時面對眼前的大批警，也嚇到說不出話，真是傻眼了。
3人坦承相約到汽車旅館開趴，供稱毒品是以2500元向1名男子購買，因涉及2、3級毒品，訊後依毒品罪送辦。
★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。