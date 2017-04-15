5旬婦罹胰臟癌 樂觀治療腫瘤縮小

王姓婦人（右起）接受中山附醫醫師彭正明治療，癌指數大幅降低，繼續勇敢面對疾病並接受醫療。（林欣儀攝）

台中市53歲王姓婦人去年底從埃及旅遊返國後，出現腹痛、腹瀉及發燒等症狀，就醫檢查發現是胰臟癌末期，她轉變心態、決定樂觀面對疾病，並將受胰臟癌二線新劑型藥物、搭配放射腫瘤科治療4個月，癌指數大幅降低。

王婦表示，3年前退休後就決定享受人生，到處遊山玩水，沒料到有天竟被癌症找上門，去年底從埃及返國感覺身體不適，一度以為是感冒，沒想到檢查後發現胰臟腫瘤，當時心情很沮喪，但幾經思考，告訴自己「不要被癌症嚇死」，決定當感冒治療。

王婦就此轉換心態，開始樂觀面對疾病，她說，日前讀到一篇文章，教導癌末病患「四道人生」，應該要道愛、道謝、道歉、道別，決定敞開心胸、不要壓抑自己，沒想到因此讓家人間的感情更融洽。

中山附醫達文西微創手術中心主任彭正明指出，胰臟因位處腹腔深處，早期症狀容易被忽略，也因發現得晚，經常錯過治療時間，且其轉移、惡化速度快，多數患者發現時已是局部侵襲性疾病，可手術切除者僅2成。

彭正明說，目前胰臟癌治療已出現新契機，王婦在接受胰臟癌二線新劑型藥物、配合放射腫瘤科治療4個月後，癌指數從1397降低至118，且電腦斷層檢查發現腫瘤也縮小許多。

(中時)