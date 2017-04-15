黨內爆綁樁賄選 郝龍斌：若要人不知 除非己莫為
國民黨黨主席參選人詹啟賢近來爆料此次選舉有賄選綁樁情形，同為參選人之一的郝龍斌今天在臉書上表示，「到底有沒有這些選舉陋習？是誰在用這些老派方式競選？我想，若要人不知，除非己莫為！」
針對詹啟賢爆出黨主席選舉賄選綁樁言論，參選人今紛紛表達意見，洪秀柱希望詹能提出具體的事證讓黨中央嚴查、吳敦義責認為詹應該要具體指出哪些縣市，否則對黨是「不負責任的汙衊」，而郝龍斌則在臉書上表達想法。
郝龍斌說，這一場國民黨黨主席從一月開跑後到現在已經一百多天，一百多天過去了，這些日子他到各縣市做政見說明會時有個深刻感受，那就是外界大概只記得人頭黨員、黨內互打、綁樁請客這三件事，而不記得每一位參選人政見、理念與承諾。
而在這次選舉中，到底有沒有這些選舉陋習？郝龍斌說:「若要人不知_除非己莫為」，他呼籲「誰綁樁請客就不投誰！」直言如果這種惡習文化繼續主宰每次的選舉，國民黨是不會好，台灣也不會好。
(中時電子報)
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