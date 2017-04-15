北部最佳賞鷹點 民眾湧觀音山賞北返鷹姿

「2017觀音‧觀鷹」今天開跑，本月16、23和30日連續3個周日，觀音山遊客中心都有猛禽生態、觀音山文史導覽等活動。（陳心瑜攝）

「2017觀音‧觀鷹」今天開跑，本月16、23和30日連續3個周日，觀音山遊客中心都有猛禽生態、觀音山文史導覽等活動。（陳心瑜攝）

春暖是候鳥北返時，昨天不少民眾架望遠鏡、大砲守候猛禽英姿。（陳心瑜攝）

台北市野鳥學會每天9至15時記錄各類猛禽出沒情形。（陳心瑜攝）

春天是猛禽北返西伯利亞、中國大陸繁殖的季節，淡水河左岸的觀音山是猛禽春天北返必經路線，北海岸及觀音山國家風景管理處及台北市野鳥學會15日起舉行「2017觀音‧觀鷹」主題活動，雖然今天因霧氣較重，氣流不強、視野不佳狀況下較少猛禽蹤影，仍吸引許多民眾上山架望遠鏡等候老鷹出沒。

北觀處和台北市野鳥學會合辦的「2017觀音‧觀鷹」今天開跑，本月16、23和30日連續3個周日，觀音山遊客中心都有猛禽生態、觀音山文史導覽等活動，讓初學民眾也能近距離了解猛禽。

台北市野鳥學會表示，觀音山是離開台灣北返之路進入水域前的最後一處棲息地，是北部地區觀賞猛禽的最佳地點，而猛禽經一夜休息後，一早就會出發北返「搶棲地」，因此最佳賞鷹時間是早上7至11時。

台北市野鳥學會介紹，每年4、5月間能觀察到10多種猛禽翱翔天際的英姿，其中又以人稱「觀音四秀」的灰面鵟鷹、赤腹鷹、大冠鷲和鳳頭蒼鷹等最常見，活動期間，學會也會在每天9至15時記錄各類猛禽出沒情形。

北觀處處長張振乾表示，觀音山是北部觀賞過境猛禽的絕佳地點，也是最受登山客青睞的台北郊山，觀音山共有六條規畫完善的登山步道，民眾賞鷹之餘，也可依個人體力選擇適合的步道健走踏青，遠眺台北港、淡水河口，度過愜意時光。

「2017觀音‧觀鷹」系列活動今天開跑，接下來連續三個周日都有鳥會資深導覽員帶領的猛禽生態導覽、觀音山文史導覽、推廣里山倡議的綠色講堂和生態影片《九九蜂鷹》放映等，民眾可免費報名參加。

(中時)