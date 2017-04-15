違規停車警勸導 意外起出毒品

桃園市龍潭區龍潭派出所15日凌晨巡邏時，發現1輛違規停車的車輛，並在車上找到毒品。(賴佑維翻攝)

桃園市龍潭區龍潭派出所15日凌晨巡邏時，發現董姓男子駕車載著黃姓男子於1間超商附近紅線違規停車，警方上前勸導，發現車上兩人神色緊張，起出K他命21小包共重28公克、1大包K他命共重70公克，警方訊後依毒品罪嫌移送。

警方表示，董姓男子褲檔鼓鼓一包，且被警方盤查時，還不時往褲襠望去，相當可疑，仔細盤查下果然起出毒品。

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(中時)