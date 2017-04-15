NFL球員捐心 救回MLB名人堂球星
MLB名人堂球星卡魯(Rod Carew)前年因心臟病險些喪命，倖存的他需要移植心臟與腎臟，但是在名單上枯等的他不敢抱持希望。「每天我妻子離開醫院後，我都躺在病床上嚎啕大哭，我擔心我會拋下我的妻子。」當年卡魯69歲。
去年12月12日，29歲的前NFL球員瑞蘭(Konrad Reuland)因腦瘤宣告死亡，但是他197公分、115公斤的強壯身軀不肯投降，他的肺很快又回復運作，繼續供氧給其他器官。由於瑞蘭很早就簽下器官捐贈，他的一個腎被移植給一位60歲婦人，肝臟被移植給一位50歲男子，最重要的是他的心臟與剩下的另一個腎。
瑞蘭的母親對對醫生說，拿到這顆心臟的人必須是個值得活下去的人，「因為這是顆善良健壯的心。」卡魯去年11月被擺上等待移植的名單，他妻子每晚把電話放在枕頭邊睡覺，以免錯過奇蹟降臨的那通電話。
卡魯50歲那年，女兒蜜雪兒因血癌去世，她的名字空留在骨髓移植名單上，她那年才18歲。卡魯登上移植名單時已經71歲，他對自己的下場早有心理準備，直到他妻子接到瑞蘭母親的電話，奇蹟終於降臨了，經過比對，卡魯將獲得瑞蘭的心臟與一顆腎臟。
手術很成功，卡魯與瑞蘭母親見面時，她立刻把耳朵貼在卡魯的胸膛，哽咽地說：「我聽到了，他(瑞蘭)就在那裏。」卡魯從沒機會親自感謝瑞蘭，不過上天在十多年前就安排過他們見面了，當時瑞蘭就讀小學6年級，曾在學校遇到卡魯。他的母親回憶瑞蘭當時非常興奮能認識名人堂球星，十多年後的今日，瑞蘭的心臟繼續在卡魯的胸膛裡跳動。
瑞蘭母親對卡魯說：「我失去了瑞蘭，但我很高興他的心臟能夠交給另一個好人。」卡魯的妻子說：「這顆心臟讓卡魯變得精力無窮。」由於瑞蘭的善心，卡魯夫妻與瑞蘭母親永遠不再是陌生人，兩家人此後決定攜手為防治心血管疾病與推廣器捐貢獻餘生。
(中時電子報)
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