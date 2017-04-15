響應世界地球日 苗栗1300人南北岸同步淨灘
苗栗縣「世界地球日全國淨灘」活動，15日在竹南龍鳳漁港舉行，環保局配合環保署全國揪團認養淨灘活動，地方各界動員1300人南、北岸同步淨灘，過程發現，其中塑膠類垃圾比例高達3成，顯示人為因素嚴重，展現全民對守護海洋及維護海岸清潔的熱忱。
縣長徐耀昌表示，苗栗縣海岸線長達50公里，擁有豐富的海洋資源及海岸景觀，但是人為的垃圾將嚴重影響海洋環境的永續發展，須透過揪團認養淨灘以實際行動來守護海洋環境。他並頒發感謝狀給此次參與淨灘的單位。
淨灘活動以ICC方式分類及統計撿拾後垃圾，監測海岸廢棄物種類及來源，現場發現垃圾種類以塑膠垃圾及保麗龍碎片為兩大主要來源，其中塑膠瓶占約30％，顯示人為活動產生的塑膠垃圾，已嚴重污染海洋環境，透過此次的淨灘活動，更能深刻體認垃圾對於海洋的影，期盼未來能減少塑膠製品的使用。
苗栗縣境可供認養海岸線約45公里，目前已完成簽定認養契約的單位除竹南及後龍轄內23組環保志義工隊外，另有企業包括國泰金控、苗栗縣垃圾焚化廠、台電通霄發電廠，均加入認養淨灘的行列，各認養竹南龍鳳漁港沿岸、中港溪出海口北側及通霄發電廠周邊海岸，共同維護苗栗境內海岸環境。
環保局長劉伯舒表示，有感於塑膠垃圾帶來的危害，已成為全球共通的環境問題，這些經過數年也難以分解的廢棄物，不僅影響海岸景觀，更危害海洋生物使生態失衡，最後反噬到人類身上。希望企業及一般民眾能以身體力行方式參與淨灘，強化保護海洋環境資源意識，用實際行動表現對自然環境的友善與尊重。
環保署環境監測及資訊處張處長順欽、立委陳超明、鎮長康世明及民代、社團都踴躍投入淨灘行列，從空拍鏡頭可看出壯觀場面。
(中時)
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