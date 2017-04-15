金門倉庫大火，7000打高粱變「燒酒」

金門鐵皮倉庫失火，消防局動員大批人、車趕往灌救。（李金生攝）

現場存放約7000打高粱酒，在大火中變成「燒酒」。（李金生攝）

大火在酒精助威下，一發不可收拾，中午以後才控制火勢。（李金生攝）

消防局動用大型怪手，協助清理現場。（李金生攝）

熱心民眾協助搶救高粱酒，以減少業主損失。（李金生攝）

縣議員陳滄江也2度赴現場關切搶救進度。（李金生攝

「救1瓶是1瓶」現場瀰漫催人欲醉的高粱酒香。 （李金生攝）

(15:39更新內文)金門環島南路3段原永群牛肉乾加工廠今（15）日上午突然竄出大火，由於現場存放約7000打高粱酒，火勢一發不可收拾。縣消防局動員18車60人趕往灌救，四周濃濃酒香熏人欲醉，至下午1時始獲得控制，估計損失新台幣7000萬元以上，所幸無人受困傷亡。

位於瓊林村前山門路段，鐵皮建築的永群牛肉乾加工廠，除主要產品高粱香腸之外，原也曾經營牛肉飯、麵快餐，但因市場競爭激烈，在數年前暫停產銷作業後，即被蔡姓所有人作為倉庫使用，存放包括黑金剛、陳高、典藏金酒、紀念酒和家戶配售酒等各款高粱酒約7000打之多。

今天上午10時30分許，鐵皮倉庫突然冒出大火，黑色濃煙在數公里外都可一見，縣消防局據報緊急動員金城、金湖、金沙和金寧4個消防分隊，協同港消、機場消防班共18車60人，在10分鐘內陸續趕抵現場灌救。

但鐵皮建築在熊熊大火吞噬下，不時傳出高粱酒爆裂聲響，火勢迅速四處蔓延，現場還瀰漫催人欲醉的酒香，讓圍觀民眾感嘆高粱酒真的變「燒酒」，毀於一場大火，實在太可惜了！

中午以後，打火兄弟趁火勢轉小，動用2部大型怪手清場搶救，以減少業主的損失，但災後現場一片狼藉，估計損失超過7000萬元以上，起火原因則有待進一步鑑定。

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(中時)