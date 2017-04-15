中廣遭突襲式停播 議員批NCC粗暴 政治追殺

台北市議員徐弘庭（右起）、王鴻薇和律師葉慶元今召開記者會，痛批NCC收回中廣頻道既粗暴也違法。（張立勳攝）

中廣音樂網、寶島網今天凌晨起停播，台北市議員王鴻薇和徐弘庭今召開記者會痛批NCC粗暴，故意選在周五下班後派人送公文要求停播，讓中廣措手不及，此舉不但違法，恐怕還會對其他媒體形成寒蟬效應，抨擊政府公然用干預民營媒體，簡直是「綠色恐怖」。

王鴻薇指出，NCC主張「遏止匪波」的任務結束，要收回中廣頻道，但只有中廣有這樣的功能嗎？為何只針對中廣？且收回的頻道規畫給客家台及原民台播節目，結果根本還沒準備好，NCC的收回頻道的理由根本不成理由，唯一的理由就是「順我者昌逆我者亡」。

她說，依NCC資料顯示，我國目前廣播閒置頻道甚多，只要花一點心思，就可輕鬆規畫出7個全國性廣播網，根本沒有收回中廣頻道的必要，NCC急如星火偷偷摸摸在下班後送公文要求停播，這就是政治追殺。

徐弘庭批評，民進黨當年高舉「黨政軍退出媒體」大旗，要求政府推出媒體，現在卻直接以政治操作手段空襲式要求中廣停播，對民主是最壞示範。

律師葉慶元表示，NCC在前次中廣換照時，就曾以遏制匪波任務終止，以「附款」要求中廣繳回頻道，行政院訴願會在2010年將附款條件撤銷，當時行政院訴願會就明確指謫NCC，應全面檢討所有廣播頻道，不是單獨收回中廣。

他指出，NCC在去年中廣換照時，完全不理會前次行政院訴願決定，做成內容實質相同的附款，並以此作為收回頻道依據，違反訴願法規定，根本違法。

(中時)