南韓壓力大 紓壓產業熱門

韓聯社15日爆導，很多南韓人活得很累，前途迷茫，就業無望，養老無著，競爭日烈。爲了紓解壓力，有人依賴煙酒，有人走上了賭博的絕路，越來越多的南韓人離不開咖啡、功能性飲料，經常出入按摩店或瑜伽班。最近爆出的「總統親信門」和「北韓核危機」等社會問題，更加劇了整體環境的壓力。

南韓便利店CU於12日發布的資料顯示，今年第一季度恢復體力飲料的銷售額同比增長25.8%，能量飲料增長22.1%，而且第一季度銷量增勢尤爲明顯。據CU內部人士分析，自去年年底起，南韓政治、經濟狀況連連，導致國民疲勞，帶動了主打健康和改善疲勞的功能性飲料暢銷。

咖啡的消費量也是逐年猛增。去年南韓咖啡市場較10年前增長近兩倍，達到8.7906兆韓元，去年一年消費的咖啡按杯數算足有250.5億杯，韓國五千萬人口平均每人喝了500杯咖啡。

最近，南韓按摩店、瑜伽店等紓壓目的的業所數量大幅增加，與社會氛圍也不無關係。南韓按摩協會和南韓泰式按摩協會表示，目前正在營業的各種按摩店總共超過一萬家。根據《韓國醫療法》，按摩師不是盲人的按摩店都算非法，所以難以準確統計，但業內人士估計總數達到20年前的10倍多。瑜伽門店20年前僅有四五百家，現在有六七千家，增長10倍以上。大韓瑜伽協會表示，現代人深受工作和生活的壓力，更喜歡到瑜伽店或冥想店鍛煉身體，放鬆身心，舒緩壓力。

專家指出，這種紓壓産業的良好前景是南韓社會的特殊現象。在經合組織（OECD）成員國之中，南韓壓力指數較高，工作時間很長。2015年南韓工薪階層每人每年工作時間爲2113小時，在35個經合組織成員國中僅次於墨西哥，遠高於1766小時的平均水平。

專家同時表示，有越來越多的人在家庭、工作等各個領域感到壓力大，疲於奔命，因此許多人選擇花點錢，給自己一個空間和時間以緩解壓力。

(旺報)