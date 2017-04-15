長榮航彩繪機嘉年華 信義區湧人潮

長榮航空為慶祝四架全新彩繪機陸續亮相，於4／14(五)至4／16(日)在信義區香堤大道與廣場，空前舉辦「長榮航空彩繪機嘉年華」。(圖／黃鳳丹)

長榮航空彩繪機自2005年起翱翔天際，為超過千萬名的旅客創造美好的飛行回憶！長榮航空今宣布今年上半年將推出四架全新主題彩繪機，除了已亮相的「郊遊機」、「夢想機」外，更有「派對機」及「友誼機」將陸續起飛，載著Hello Kitty、酷企鵝、KiKi LaLa等更多三麗鷗家族超萌角色，陪伴旅客度過歡樂的飛行時光，讓地球的天空更可愛！

長榮航空為慶祝四架全新彩繪機陸續亮相，於4/14(五)至4/16(日)在信義區香堤大道與廣場，空前舉辦「長榮航空彩繪機嘉年華」，以《歡迎登機，快樂一起飛》為主軸，現場將送出超過萬件限量可愛贈禮，並有機會贏得彩繪機免費機票，還有精心打造的巨型主題氣球、四大彩繪機體驗館及長榮航空機艙體驗館。

今日更盛大邀請三麗鷗超人氣角色Hello Kitty、丹尼爾、酷企鵝、KiKi LaLa及美樂蒂親臨現場，與長榮航空的空服員攜手進行夢幻主題大遊行與精彩表演，號召消費者與長榮航空臉書百萬粉絲共襄盛舉，近距離感受長榮航空彩繪機的五大超萌魅力。

長榮航空請美麗的空服員於今日下午2:00與三麗鷗人氣角色一同列隊遊行，與粉絲近距離接觸，用青春活力的表演，讓香堤廣場充滿夢幻氣息。

還沒機會搭到長榮航空彩繪機，長榮航貼心將豪華機艙搬到信義街頭，民眾可實際體驗皇璽桂冠艙、菁英艙以及經濟艙，搭配超可愛的彩繪機服務用品與專業人員的親切解說，讓民眾在地面也能感受長榮航空彩繪機的空中魅力。

長榮航空推出四架全新彩繪機，帶領旅客環遊中、日、韓，於嘉年華現場特地依彩繪機的航點呈現城市特色，打造四大彩繪機體驗館，讓民眾在信義街頭也能隨著長榮航空穿梭不同國度，感受世界各地的特色與風情，體驗完成還可將限量好禮帶回家。

活動現場將首度打造高達五米的大型主題氣球，由丹尼爾機長伴隨著Hello Kitty，俏皮邀請所有旅客一同於長榮航空彩繪機嘉年華合照打卡，還有機會參加長榮航空彩繪機機票抽獎，與三麗鷗超萌角色可愛起飛。

為感謝粉絲長期支持，長榮航空也獻上專屬好康予粉絲，只要於4/12(三)下午17:00至4/14(五)中午12:00在長榮航空粉絲團「百萬粉絲大募集」的活動發文下，依規則留言參與活動，即可獲得長榮航空彩繪機嘉年華體驗活動的快速通關資格及長榮航空彩繪機便條紙。此外，現場體驗也將送出限量超值好禮，包含彩繪機限定明信片、L夾等等，並舉辦大型抽獎活動，消費者依指示取得抽獎資格，除了有機會獲得長榮航空彩繪機模型、長榮航空造型悠遊卡、更有機會獲得長榮航空彩繪機來回機票。

(工商)