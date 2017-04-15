高鐵台北到高雄只花55元 她竟曾任高鐵站務員
曾任高鐵站務員的劉姓女子鑽高鐵票務漏洞，去年2度搭乘搭高鐵從台北到高雄，在郭姓男友接應下逃票，僅花新台幣55元，橋頭地院審理後依詐欺罪判劉女、郭男各拘役40天，得以4萬元易科罰金，加上已賠償高鐵5萬元，2人因此得付出13萬元代價。
判決指出，劉女去年5月27日晚間8時許，在高鐵台北站自動售票機以35元購買台北至板橋的高鐵自由座車票1張，從台北站刷票進站搭乘南下列車，一路南下到高雄。
列車行進途中，劉女打電話通知郭姓男友，由郭男當晚9時許到高鐵左營站內自動售票機，以140元購買左營至台南的高鐵對號座車票1張，並持車票至進站閘門處刷票感應，但人不進站。
劉女抵達左營站後，與男友相約在站內閘門隱密處碰面，郭男將他剛剛已刷過高鐵閘門的對號車票遞給劉女，劉女再拿該車票至出站閘門，向高鐵左營站員工謊稱自己剛進站，因臨時有事不能搭乘，要辦退票，騙過站務員打開人工閘門讓她出站辦理退票。
劉女取回郭男付的140元車資，再扣掉20元退票手續費，加上先前的台北至板橋車資35元，等於劉女僅花55元就搭一趟北高高鐵。
劉女去年6月9日故技重施，再以同樣手法從台北站購買台北至板橋車票後上車，並男友在左營站購買左營至台南的車票接應，但這回她在左營站要出站時，遭高鐵站務員識破並報警逮人。
高雄橋頭地院審理時，劉女、郭男均坦承逃票詐欺犯行，法官考量2人犯後坦承不諱，且已各賠償台灣高鐵公司2萬5000元達成和解，依詐欺罪判2人各處拘役40天，均得以4萬元易科罰金，全案仍可上訴。
(中時)
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