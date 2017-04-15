人感染H7N9 河北省確診1例

中新網15日報導，河北省衛生和計劃生育委員會14日通報，河北省廊坊市確診1例人感染H7N9禽流感病毒病例。

患者劉某，男，67歲，廊坊大城人，農民，因肺部感染住院治療。經廊坊市疾病預防控制中心實驗室檢測，患者爲H7N9病毒核酸陽性。經專家組綜合病例臨床表現、實驗室檢測和流行病學調查結果，診斷爲人感染H7N9病毒病例。

通報稱，目前患者正在定點醫院進行隔離治療。該患者的密切接觸者均已實施醫學觀察，未發現異常。相關部門已採取有效防控措施。

(旺報)