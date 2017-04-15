與中信兄弟董事長有交情 劉志威若接領隊不意外

劉志威繼被中信兄弟董事長陳信揚網羅到奇翼公司後，可能再被提擢為球團領隊。(圖：摘自劉志威臉書)

傳言中信兄弟球團現任領隊楊培宏，將調升擔任集團其他單位副董，新領隊將由現任集團所屬奇翼管理顧問公司總經理劉志威接任。但至15日下午3時許，中信高層仍未證實這項傳聞，楊培宏與劉志威也沒接電話回應，但以劉志威與中信兄弟球團董事長陳信揚與私交甚篤的交情，由他接任領隊傳言絕非空來風。

劉志威曾任緯來體育台經理，2006至2007年也矰擔任緯來獵人籃球隊總經理、也擔任過智林運動行銷總監，近年則投入高球領域，於全省舉辦「社會人業餘高球賽」，而且辦的有聲有色，因過去具運動行銷與經營經驗，確實職棒領隊的適當人選。

據了解，中信兄弟球團董事長陳信揚，本身也是小白球族，與近年投入高球領域的劉志威熟識，且對其過去的體育相關產業經歷頗為賞識，因而去年季中聘請他擔任奇翼管理顧公司總經理，一旦中信集團有意將楊培宏調任其他事業群，劉志威無疑成了陳信揚心目中接任中信兄弟領隊的最佳候選人。

(中時電子報)