蝙蝠驗出新型麗沙病毒 防檢局：勿觸野生動物

農委會家畜衛生試驗所（畜衛所）於12日接獲屏東科技大學初篩實驗室，轉送民眾送檢來自雲林縣斗六市之死亡東亞家蝠1隻，畜衛所於4月14日檢驗結果，經核蛋白基因比對與去年首次在臺南檢出之新型麗沙病毒屬基因型相似性高達98.7%，同屬一新型麗沙病毒。

農委會動植物防疫檢疫局指出，麗沙病毒非法定動物傳染病，但有人畜共通感染之風險，目前已通報衛福部疾病管制署共同防範。本次為第2次確診蝙蝠有麗沙病毒陽性的案例，也請蝙蝠學會加強發現地點之傷亡蝙蝠採樣及疫情調查，並請雲林縣動植物防疫所加強該區域的犬貓狂犬病疫苗注射。

防檢局也呼籲，民眾不要接觸野生動物，避免可能感染機會；並遵守「二不一要」－不要棄養寵物、不要接觸及捕捉野生動物(包括蝙蝠)、要每年帶家中犬貓及人工飼養陸生食肉目動物施打狂犬病疫苗，如被蝙蝠咬傷，應立即就醫評估，及施打疫苗。

若發現受傷蝙蝠，應通報各縣市政府動物保育單位或蝙蝠學會，並送站處置；如有救傷死亡或已死亡之蝙蝠或死亡野生動物，應通知所在地動物防疫機關處理，民眾切勿自行處理。

(旺報)