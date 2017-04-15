走進《美人魚》！全球首座安徒生樂園 6月上海開幕

全球首座安徒生樂園設計有7大主題特色區。(圖/上海安徒生童話樂園)

上海安徒生童話樂園面積8.1萬平方公尺，打造經典童話小鎮。(圖/上海安徒生童話樂園)

＿去年6月上海迪士尼樂園開幕後，今年全球首座安徒生童話樂園也將登場。(圖/上海安徒生童話樂園)

去年6月上海迪士尼樂園開幕後，今年全球首座安徒生童話樂園也將登場，由丹麥授權打造主題樂園，規劃7大園區、40項遊樂設施等，免飛丹麥就能走進《美人魚》、《醜小鴨》、《賣火柴的小女孩》等童話故事夢幻世界；而園區內的安徒生博物館也搶先在上周開放，讓童話迷先一睹經典。

上海安徒生樂園面積8.1萬平方公尺，位於黃浦江畔的新江灣城區，是丹麥政府海外授權且全球首座安徒生樂園，於2009年動工，打造經典童話小鎮，重現《美人魚》、《醜小鴨》、《拇指姑娘》、《賣火柴的小女孩》、《皇帝的新衣》、《小錫兵》、《野天鵝》等經典童話故事場景。

樂園重現《美人魚》、《醜小鴨》、《拇指姑娘》、《賣火柴的小女孩》、《皇帝的新衣》、《小錫兵》、《野天鵝》等經典童話故事場景。(圖/上海安徒生童話樂園)

上海全球首座安徒生樂園，預計6月開幕。(圖/上海安徒生童話樂園)

全球首座安徒生樂園設計7大主題特色區，有20處主題景觀、3座主題劇場，共40項遊樂設施等，同時結合AR（擴增實境）與VR（虛擬實景）技術，門票售價約180元人民幣，且除了樂園酒店、餐廳、紀念品店設施外，園區也開設有國際幼兒園。

其中有2大主題場館安徒生博物館、科普低碳體驗館目前已開放試營運，海外首座安徒生博物館藏有丹麥博物館贈送的3本原版《安徒生童話》，展出上千件安徒生雕像、手稿、剪纸等藏品，包含有安徒生未曾曝光的作品。

(中時電子報)