婦幼暖暖，桃市警局婦幼隊關懷弱勢

桃園市警局婦幼隊上午與平鎮樂活育幼院童歡度周末。(婦幼隊提供)

桃園市警局婦幼隊為關懷弱勢，今天上午與婦幼志工中隊，前往平鎮樂活育幼院，舉辦「婦幼暖暖、迎向幸福」弱勢關懷活動。主辦單位表示，本次活動半年前就開始籌備，現場除有帶動唱、短劇表演、造型氣球教學、婦幼宣導及有獎徵答等，院童們也與警察大哥哥、大姊姊及志工媽媽打成一片，現場氣氛歡愉溫馨。

(中時)