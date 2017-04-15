上海車牌拍賣逼近9萬元人民幣 創新高

中新社報導，上海4月車牌拍賣日前結束，當日共有25.22萬人參與競拍，比上月減少9,737人。本月最低成交價和平均成交價分別為89,800元人民幣（下同）、89,850元，均創造了4年來的價格新高。本月滬牌投放額度為12,196輛，中標率僅為4.8％，約相當於21個人競爭1張車牌。

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