嚇!紅尾鼠蛇亂竄板橋街頭 動保處開罰飼主
新北市動保處最近接二連三接獲板橋民眾通報，疑似赤尾青竹絲亂竄街頭，動保處實地勘驗，證實為紅尾鼠蛇，其中1條已遭車輾斃，5條活體目前由動保處收容，因飼主未善盡管理責任，造成1蛇死亡，將依動保法處以1萬5千元罰鍰。
動保處表示，4月初起，先後接到板橋區消防隊送交紅尾鼠蛇2隻，14日又接獲民眾通報在大華街及四川路一段分別有3隻活體及1隻蛇遭車輛輾斃，經動保處勘驗確認5隻活蛇及1條死蛇都是紅尾鼠蛇，紅尾鼠蛇屬外來種，動保處研判是有人飼養，經詢問附近民眾，終於找到李姓飼主。
經營爬蟲類買賣的李姓飼主拿出核准進口證明表示，這批從印尼進口的紅尾鼠蛇是要銷售至香港，因等待出境輸出時間，只能暫養在他家頂樓，坦承因餵食疏忽，忘記關玻璃門，造成蛇類由門縫逃脫，願意接受動保處裁罰。
動保處長陳淵泉表示，飼主或管理人對於管領之動物應提供適當、乾淨、安全的飼養環境，如因飼養過失使動物遭受傷害或死亡，將觸犯動保法，民眾飼養動物務必妥善管理及給予安全生活空間，呼籲民眾一旦發現爬蟲類，可撥打1999電話通報動保處。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。