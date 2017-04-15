嚇!紅尾鼠蛇亂竄板橋街頭 動保處開罰飼主

紅尾鼠蛇長得像青竹絲，易被誤認。（動保處提供）

新北市動保處最近接二連三接獲板橋民眾通報，疑似赤尾青竹絲亂竄街頭，動保處實地勘驗，證實為紅尾鼠蛇，其中1條已遭車輾斃，5條活體目前由動保處收容，因飼主未善盡管理責任，造成1蛇死亡，將依動保法處以1萬5千元罰鍰。

動保處表示，4月初起，先後接到板橋區消防隊送交紅尾鼠蛇2隻，14日又接獲民眾通報在大華街及四川路一段分別有3隻活體及1隻蛇遭車輛輾斃，經動保處勘驗確認5隻活蛇及1條死蛇都是紅尾鼠蛇，紅尾鼠蛇屬外來種，動保處研判是有人飼養，經詢問附近民眾，終於找到李姓飼主。

經營爬蟲類買賣的李姓飼主拿出核准進口證明表示，這批從印尼進口的紅尾鼠蛇是要銷售至香港，因等待出境輸出時間，只能暫養在他家頂樓，坦承因餵食疏忽，忘記關玻璃門，造成蛇類由門縫逃脫，願意接受動保處裁罰。

動保處長陳淵泉表示，飼主或管理人對於管領之動物應提供適當、乾淨、安全的飼養環境，如因飼養過失使動物遭受傷害或死亡，將觸犯動保法，民眾飼養動物務必妥善管理及給予安全生活空間，呼籲民眾一旦發現爬蟲類，可撥打1999電話通報動保處。

(中時)