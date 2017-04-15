韓國瑜：國民黨主席選舉是一場思想解放

韓國瑜認為國民黨主席選舉是一場思想解放，局面隨時在變。（周麗蘭攝）

韓國瑜今天下午參加雲林縣私立維多利亞雙語中小學的才藝表演，尊重演出未上台致詞。（周麗蘭攝）

國民黨主席參選人韓國瑜今天下午參加雲林縣私立維多利亞雙語中小學的才藝表演，尊重演出未上台致詞。他受訪表示，他對民調的看法是「不用急」，這場選舉是一場思想解放，局面隨時在變。

韓國瑜表示，與基層座談時感受到大家強烈想改變的心，基層也理解他「完全是改革派」，這場主席選舉是熱切改革程度的標記。

韓國瑜說，他在美國德州電台與國外黨員對話，加拿大的溫哥華一家電台也開放call-in，可聽出來他們對國民黨的愛護之心不亞於在台灣的黨員。

韓國瑜收到來自烏拉圭、巴塞隆納、溫哥華、阿姆斯特丹、巴黎的連署書，韓國瑜認為他們是看新聞、Youtube，聽他的論述而支持，比國內民眾還熱情，肯花郵資寄連署書。

他認為，民調不用急，這場選舉在他看來是一場思想解放，選舉公平公正，不敢說有甚麼勝算，但局面隨時在變。

(中時)