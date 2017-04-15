《歌手》今晚決戰 「林憶蓮＋阿妹」豪華歌單搶先曝光
湖南衛視《歌手》今(15日)晚間10點直播決賽，林憶蓮、蕭敬騰領軍獅子合唱團、杜麗莎、迪瑪希、袁婭維、張杰、張碧晨、林志炫、李健究竟哪位參賽者最後能脫穎而出奪下冠軍，也成為大陸網友熱議話題。
搶在決賽播出前，官方除了公開選手們的幫唱嘉賓，連歌單也疑似曝光，被看好是本屆奪冠熱門之一的林憶蓮攜手台灣天后阿妹獻唱《也許明天》、林志炫與跨界女高音海莉飆唱《The Prayer》、李健與岳雲鵬《唐僧抒懷+女兒情》、張杰和劉潤潼《You Raise Me Up》、獅子合唱團邀徐佳瑩、吳建豪演繹《平凡之路》。
迪瑪希與尚雯婕《Earth Song+Dangerous》、袁婭維和劉歡《奮不顧身串燒》、張碧晨及楊宗緯原音獻唱火紅電視劇《三生三世十里桃花》主題曲《涼涼》，最後是杜麗莎及彭佳慧《Can‘t Take My Eyes Off You》。
另外在《歌手》官方微博舉辦投票中，截至下午4點前，被看好奪冠歌手前5名依序為張杰、迪瑪希、張碧晨、李健與林憶蓮。
(中時電子報)
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