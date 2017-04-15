日巡KKT盃不好打 台將僅蔡佩穎晉級

蔡佩穎KKT盃是唯一晉級台灣女將。(TLPGA提供資料照)

總獎金1億日圓的日巡KKT盃公開賽不好打！前兩輪只有6人低於標桿桿，取總桿150桿(+6)以內共60晉級決賽，台灣3位女將僅蔡佩穎1人晉級，她連續兩天揮出75桿，以吊車尾的並列第49名晉級，姚宣榆與劉依貞都淘汰。

暫居前3(領並列)4位選手，其中2人與「台灣高球1姊」盧曉晴，同樣從美巡轉戰日巡，日本女將上田桃子以139桿領先，前球后韓將申智愛141桿並列第3，2人決賽輪搶冠。

上田桃子2007年曾贏過這場比賽，當季囊括5冠拿下「賞金后」，隔年赴美征戰LPGA，16日爭奪賽史第2冠。

(中時電子報)