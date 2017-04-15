學甲仁得里民宅樓頂水塔藏基地台 居民抗議
台南學甲仁得里一處民宅樓頂以水塔外觀偽裝，實際上則是各家電信業者共用的基地台，其中設置天線達9支之多，社區居民發現後，憂心產生的電磁波對身體有害，今天前往民宅前拉白布條抗議，要向NCC申訴，要求拆遷基地台，連市議員謝財旺、侯澄財都前來聲援。
上午近10點時，約有50多位里民集結在設有基地台的民宅前，拉起「基地台人民公敵，滾蛋」、「抗議殺人電磁波」等白布條，表達不滿，他們大聲高喊「基地台滾蛋！」並將布條懸掛在該戶民宅以示抗議；抗議民眾阿枝姐說，附近居民都不知道設置基地台的事情，而且業者還設法遮掩，要不是一戶人家用上3個水塔實在太奇怪，怎麼可能發現。
包括市議員謝財旺、侯澄財及學甲里長聯誼會長陳敏男都到場力挺支持，警方也派員到場維持秩序，而屋主剛好外出不在家，整個過程大致平和。
謝財旺指出，這座基地台有四家電信業者承租，一共裝設9支無線電天線，坦白說有些誇張，業者應在市區外找合適地點設置基地台，而不是為了節省成本造成地方不和諧，會透過立委向NCC表達拆遷這座基地台的訴求；里民則說，如果未獲回應，將要發動抗爭。
(中時)
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