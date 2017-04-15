2017埔里客家桐花祭 有吃有玩有哈客市集

▲南投縣首場客家文化系列活動，在埔里牛耳藝術渡假村由縣文化局長林榮森主持桐花祭典祭祀儀式，並宣告桐讚系列活動開幕。（楊樹煌攝）

▲2017客家桐花祭‧藝桐喫茶野餐趣活動，廣成社區婦女演出精彩客家舞蹈，裙子還用環保的垃圾袋製成。（楊樹煌攝）

▲2017客家桐花祭，埔里社區媽媽表演精彩的客家娶親舞。（楊樹煌攝）

南投縣首場客家文化系列活動「2017客家桐花祭‧藝桐喫茶野餐趣」，今〈15〉日在埔里牛耳藝術渡假村由縣文化局長林榮森主持桐花祭典祭祀儀式，宣告桐讚系列活動開幕，活動中不但有吃、有玩、有哈客市集、並有勇闖桐林，讓遊客high翻天。

2017客家桐花祭‧藝桐喫茶野餐趣活動，縣議員廖志城、許阿甘、林芳妤、吳國昌、埔里鎮長周義雄、南投縣客家協會理事長范光順都到場共襄盛會。

文化局長林榮森指出，為豐富桐花季活動，今年文化局特與埔里在地業者合作，推出桐樂嘉年華、桐花樂音、桐樂寫生、紙愛桐花雪、勇闖桐林、野餐桐樂會等項目，讓遊客透過寫生、桐花手工紙製作、鼓動桐花DIY、闖關遊戲等活動體驗桐花樂趣，並有哈客市集的埔里農特產及小吃，讓民眾購買品嘗。

今年桐花系列活動共有5場，22日有水里區阿喜桂花園「藝桐趣‧遊水里」、23日有魚池區五城客家文化公園「桐舞翩翩‧星空響樂」、29日在埔里溪南國小後方桐花大道有「藝桐喫茶野餐趣」以及草屯區演藝中心戶外廣場「漫遊草屯－桐花舞～桐樂趣」。

(中時)