安置女童顱內出血命危 父控保母虐待

2歲女童疑遭保母施虐，身上插著管子，頭上包紗布，躺在加護病房。（王文吉翻攝）

疑遭保母施虐的女童，頭部有明顯瘀青，目前命危住加護病房觀察。（王文吉翻攝）

女童日前拍照時模樣可愛，徐父「不捨走路都還不會，怎麼會去撞牆？」（王文吉翻攝）

媒體報導，台中市社會局保護安置的2歲徐姓女童，疑遭保母施虐，造成顱內出血，本月12日送醫急救，目前仍住加護病房，有生命危險。但記者聯繫女童父親電話皆未接聽。

豐原醫院表示，女童是12日下午3點左右由保母送來醫院，到院時女童昏迷並有抽搐症狀，頭部有明顯外傷，研判應該是外力造成，經檢查女童顱內出血，馬上安排開刀搶救，目前在加護病房觀察，有生命危險。

有醫護人員透露，保母當時用嬰兒車推女童到院，手中拿著小兒科診所的轉介單來掛號，女童雙腳看起來無力，一直晃動，疑似昏迷好一段時間。

據了解，女童父親徐男與妻子離異後，獨自照料2歲女童，日前台中市社會局上門，以他精神狀況不佳為由，強制帶走女童安置，交由保母照料。時隔1個月，徐父接到通知，得知女童顱內出血命危。

徐父向媒體表示，他要求保母出面說明女兒受傷原因，但社會局只願轉述保母說法「女兒自己撞牆受傷」，他質疑，女兒是行動遲緩兒，走路都還不會，怎麼會去撞牆？還撞到顱內出血？懷疑女兒可能受虐。

(中時)