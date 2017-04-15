南投愛心餐廳出大菜 特教師生盡歡顏
國立南投特殊教育學校，4月迎接校慶，結合對「自閉症」的宣導，希望讓更多人了解這種情緒及認知的障礙；鄰近的喆園餐廳秉持公益及愛心，再度設筵款待全校師生及麻煩小天使，讓孩子品嘗大餐同時學習用餐禮儀。
南投特教學校長陳韻如表示，全球自閉症人數逐年攀升，根據衛生福利部統計，台灣自閉症人口數在2016年達1萬3476人，是台灣各障礙類別中，人數增加最快的族群。
今年校慶就以「復活節」感恩活動為主軸，結合對自閉症的宣導，讓孩子們有機會透過「彩蛋彩繪」、「兔子舞」、「彩蛋尋寶」等體驗，了解感恩的意義。
中興新村喆園婚宴館董事長簡秋菊伉儷，贊助公益向來不落人後，席開28桌宴請全校師生，及麻煩小天使協會身障學生與家長，讓弱勢孩子有機會享受豐盛的饗宴。
簡秋菊表示，自己是窮苦鄉下人家出身，與丈夫胼手胝足打拼，才有今天的事業，所以最能體會「窮苦」與「不足」的感受，因此一直心懷感恩，行有餘力，希望能為社區回饋，看到學生們用餐時，臉上滿足及純真的笑容，就是最大的收穫！
這些多數來自弱勢家庭的孩子，難得到餐廳吃大餐，每個人都雀躍不已！而師長也利用機會，教導學生適當的餐桌禮儀及用餐習慣。
(中時)
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