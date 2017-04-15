紀念金煌芒果之父，六龜高中設計桌遊

六龜高中師生合作繪圖，設計「搶救芒果」桌遊，藉此紀念去年過世的「金煌芒果之父」黃金煌。（高市教育局提供）

「金煌芒果之父」黃金煌去年過世，高雄在地六龜高中師生為感念他的貢獻，將育種故事設計成「搶收芒果」桌遊，高市教育局15日舉辦課程博覽會，吸引全國600多位高中職校長、老師參加，這項芒果桌遊活潑教材也參與展出，驚艷全場。

黃金煌生前無私指導果農種植，並孕育特殊品種「金煌芒果」，去年3月過世後，六龜高中因應107年課綱並培養學生愛鄉情懷，特地將黃金煌育種故事，設計成搶收芒果桌遊。

這套有20種圖案卡片的桌遊，全出自師生之手，卡片上描繪的黃金煌長相樸實，並設計風災、病蟲害、小偷、殺蟲劑等圖卡，代表栽種過程中的困難關卡，搭配「金煌賜福」、「龜王保佑」、「芒神降臨」等王牌卡片，玩起來兼具知識性與趣味性。

六龜高中美術老師羅尹蔚表示，高市65％芒果栽種面積是種金煌芒果，已成六龜代表性農產品，透過桌遊卡片，讓學生從遊戲中了解育種的辛苦，也更認識自己的家鄉，校方本月也將舉辦「搶救芒果」校內大賽，推廣這項桌遊。

高市教育局15日在三民高中舉辦「2017多元、跨域、大規模課程博覽會」，現場舉辦2場專家學者講座、74門跨域課程動靜態展，共有全國600多位高中職校長、教師、家長及學生參加，除六龜高中「搶救芒果」亮眼之外，三民高中結合數學的桌遊也令人印象深刻。

(中時)