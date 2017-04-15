警報器暗夜鈴聲大作　屋主睡夢驚醒急滅火

新北市區新莊區中正路新生巷一處家庭式工廠15日凌晨2時55分許發生火警，警消下午接獲報案後立即派遣裕民分隊前往搶救，幸屋主也及時以濕毛巾撲滅火勢。（陳心瑜翻攝）

起火點為燃燒工作機台上之雜物，燃燒面積約為1平方公尺。（陳心瑜翻攝）

新北市政府消防局表示，本案是住警器推廣政策的安裝戶，屋主手上拿的是被火煙熏黑的住警器。（陳心瑜翻攝）

新北市區新莊區中正路新生巷一處家庭式工廠15日凌晨2時55分許發生火警，警消下午接獲報案後立即派遣裕民分隊前往搶救，幸屋主也及時以濕毛巾撲滅火勢「睡到一半被警報器吵醒！」警消表示，起火點為工作機台上之雜物，不排除為電線走火，幸好屋主安裝火災住宅警報器，讓火勢能及時控制。

新北市消防局表示本案發生於深夜時分，正值民眾熟睡時間，所幸屋內安裝火災住宅警報器，警報器當時偵測到火煙而鈴聲大作，屋主立刻起床並自行以濕毛巾覆蓋後撲滅。

新北市政府消防局統計，超過6成的火災發生在住宅，而本案是住警器推廣政策的安裝戶，由裕民分隊針對區內家庭式工廠推廣住警器時所安裝，即時避免更大危害。

消防局呼籲民眾安裝住警器，以提早偵知火災發生，民眾可就近向各消防分隊洽詢安裝事宜。

(中時)