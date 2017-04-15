渡邊謙偷吃不戴套 小三名單驚見知名女星

傳渡邊謙想開記者會回應小三傳聞，卻被南果步公司施壓拒絕。（圖／達志影像；翻攝自週刊文春推特）

57歲日本男星渡邊謙上月驚爆出軌醜聞，他背著罹癌妻子南果步與一名酒店小姐A女有染3年，之後又傳還有小四、小五，近日八卦雜誌《週刊實話》曝光渡邊謙獵豔名單，驚見高島禮子、齊藤由貴等多位知名女星在列，雖未得當事人回應，但已引起網友熱議。

近日《週刊文春》訪問到A女好友，爆A女從30歲起就想結婚生子，直到遇到承諾娶她的渡邊謙，A女才一頭栽入，渡邊謙稱想要有兩人愛的結晶，並表示就算無法結婚也會扛起扶養私生子責任，更使A女昏頭，暗示兩人發生關係都無避孕。

報導中指出，2015年度邊謙邀A女到美國觀賞他主演的舞台劇，但拒幫A女出機票費與住宿費，兩人每回在東京幽會，渡邊謙也未替從大阪趕來的A女出交通費，只因家中經濟大權全掌握在南果步身上，又傳渡邊謙與A女今年2月在紐約盼未果，才導致A女決心玉石俱焚，主動向媒體爆料兩人不倫戀。

《週刊實話》則爆出渡邊謙過往的獵豔名單，高島禮子、齊藤由貴、若村麻由美、荻野目慶子、池上季實子等人都被點名，渡邊謙近日已從洛杉磯返回日本，據悉他本想開記者會回應偷吃醜聞，卻被南果步公司施壓，擔心渡邊謙若認了有小三，會傷及南果步保險公司代言形象，逼得渡邊謙只好繼續裝聾作啞，不理外面風波延燒。

(中時電子報)