高應大徵才3000職缺 吸引求職人
為協助學子走出校園順利就業，也幫助企業找到好人才，國立高雄應用科技大學今天在建工校區中正堂舉行2017「就實在」就業及實習博覽會，共有70家以上知名優質企業設攤徵才，提供3000個以上工作機會，平均薪資30K以上，吸引許多學子及民眾應徵。
今天的徵才也且因應人才國際化趨勢，增加學生海外實習機會，鼓勵優秀學生赴海內外專業實習，增加實務經驗、拓展國際視野，參展企業也可藉此機會培養人才，共創雙贏局面。
參與徵才的廠商，包括醫療器材與生技廠商、化學業、電子業、機械業、營造業、旅遊業、服務業廠商、金融與保險機構、資訊科技業者、教育及人力諮詢等行業廠商，其中不乏鴻海、台灣水泥企業團、王品集團等國際知名大廠。
高應大副校長周至宏表示，該校連續8年榮獲天下Cheers企業最愛科大生調查南部第1、全國第3殊榮，證明高應大學生具專業力、實作力與創新能力，深獲各界肯定，歡迎各大企業多錄取。
他也提醒初入職場的社會新鮮人，「學習力」絕對比「學歷」重要，職場處處皆有學習機會，獨立思考與問題應變往往是專業能力以外的重要考驗。
高應大校友中心主任蕭永福指出，為使企業能滿足人才需求及多元化的求才管道，高應大建立與營造一個業界與人才之間的良好互動，邀請到各大企業到現場設攤，今年並增加海外專業實習機會。
(中時)
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