雲林縣驗出首例蝙蝠新型麗沙病毒
雲林縣動植物防疫所發布新聞稿指出，上周民眾拾獲死亡東亞家蝠一隻，經家畜衛生試驗所於4月14日確認該蝙蝠感染新型麗沙病毒，呼籲民眾攜帶家中犬貓施打狂犬病疫苗，不棄養動物、不接觸、不捕捉野生動物，避免被感染機會。
防疫所指出，這次檢出病毒之東亞家蝠棲息於樹洞、樹皮裂縫、建築物中，新型麗沙病毒非法定傳染病但仍有人畜共通感染風險，目前雖沒有人類感染案例，仍請民眾避免接觸以保障安全。
防疫所表示，如有民眾不幸被蝙蝠抓咬傷者，可經醫師評估後施打免疫球蛋白及人用狂犬病疫苗，以維護自身安全。
動植物防疫所強調，新型麗沙病毒尚無人類感染案例，民眾無須恐慌，也提醒民眾勿接觸及捕捉野生動物(含蝙蝠)，每年帶家中犬、貓等寵物至動物醫院施打狂犬病疫苗，如不慎遭野生動物或街犬貓咬傷，以肥皂及大量清水清洗傷口15分鐘，再以優碘或75%酒精消毒後儘速就醫。
(中時)
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