綠空鐵道音樂市集 蒸汽小火車開放民眾搭乘

全台唯一會跑的騰雲號蒸汽小火車，配合綠空鐵道音樂市集亮相，台中市長林佳龍（左）還客串駕駛員，與民眾同樂。（馬瑞君攝）

台中車站百年慶重頭戲「綠空鐵道音樂市集」15、16日在台中古蹟車站登場，首創在鐵道上架設舞台熱唱；由小火車達人林松雄打造、全台唯一會跑的騰雲號蒸汽小火車也亮相，開放民眾搭乘，另有不老青春同樂會、創意市集等，邀請民眾一起祝賀台中車站慶祝百歲生日。

台中車站第二代站體「台中驛」，於1917年落成，今年滿百年。百年慶系列活動中，重頭戲「綠空鐵道音樂市集」這個週末登場，從上10時到晚上音樂會全天節目，精彩不斷。台中市長林佳龍今天下午出席開幕活動，與民眾同歡。

林佳龍表示，車站是台中時空座標的原點，因縱貫線開通的車站串連起南北、過去與未來，坐上火車沿途看到的人事物都很有溫度。

全台唯一會跑的騰雲號蒸汽小火車也配合活動亮相，由林佳龍擔任駕駛，與民同樂。

文化局指出，這部由火車達人林松雄打造的騰雲號蒸汽小火車，日前完成，長寬高各以1：8.4的比例縮小，車體、零件均為手工製作，設計蒸汽、空氣幫浦兩種動力系統，使用蒸汽動力讓民眾體驗原汁原味蒸汽火車的行駛樂趣。1

今天首次開放搭乘，16日下午展示，另有BK10型小火車，由1:30至3:30開放搭乘，限額300人，每張票100元，持票根可參加小小站長體驗。

兩天活動中，第一月台上有創意市集，設置專屬郵票、臨時郵局、懷舊小物、鐵道模型及鐵路便當等特色攤位。上午的不老青春同樂會由銀髮族團體搭配選秀節目歌手，演唱經典老歌；下午親子活動時間則有摺氣球、兒童劇場、DIY彩繪，持小火車搭乘票根可參加小小站長體驗。

晚上登場的綠空鐵道音樂祭，15日晚上由929樂團、奇哥和黃玠開唱，16日邀請農村武裝青年、台中在地樂團Bike，和大馬女神四葉草一同開唱。為切合車站主題，農村武裝青年將翻唱林強的〈向前走〉，Bike樂團也改編羅大佑的〈火車〉。主辦單位並編印限量1000份的《台中驛報100th Anniversary News》，於現場發送。

(中時)