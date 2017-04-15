劉士餘：必須實質監管公司上市退市

華爾街見聞報導，中國證監會主席劉士餘表示，交易所必須依法主動行使全方位的監管職能，包括對公司上市、退市和併購重組的實質性監管，這不是交易所職能的越位，而是交易所依法履職的到位。

他說，再譬如對仲介機構的監管，不僅對上市公司，對會員，而且對會計師事務所等從事證券業務的其他仲介機構，交易所都必須有規可約、有矩可束。總之，入場者都要受交易所監管，沒有例外。

(工商)