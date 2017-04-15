大陸多家旅遊網站 已無北韓團

中新網報導，當前北韓局勢緊張，近期中國大陸境內最大的旅遊網站之一攜程下架了所有北韓旅遊產品。

報導稱，不只是攜程，在凱撒旅遊、中國國旅、同程旅遊等眾多境外遊服務提供者網站上搜索「朝鮮」，均未能搜到相關產品。

同程旅遊客服表示，之前同程網有去北韓的跟團旅遊服務，但近期已經下線，具體什麼時候恢復尚不清楚。其並表示，近期私人定制去北韓旅遊的服務也已經暫停。

(工商)