長照2.0 勞動部預計培訓6千名人力
政府強推長照2.0計畫，但長照人力仍顯不足，勞動部勞動力發展署今年擴大辦理培訓，預計招募6千名勞工投入長照，補助訓練費用8成至全額，特定弱勢族群還有相關生活津貼、就業獎勵津貼等，來鼓勵勞工投入長照工作，補足人力缺口。
勞動部從就業安定基金編列6200多萬元預算，預計於今年培訓6千名長照人力，其中5千名是專班訓練，只要年滿16歲以上，有意願從事照顧服務工作，不限學歷均可報名參加，勞動部補助80%~100%的訓練費用，課程約90小時，結訓後就可取得結業證明書，投入職場；另外1千名名額，則針對偏遠的照服機構，如有增聘人力的需求，申請自訓自用。
勞動部指出，對於獨力負擔家計、中高齡、原住民、低收入戶或中低收入戶、新移民及二度就業婦女等身分的失業者，訓練費用幾乎是全免，還提供職業訓練期間的生活津貼補助，照顧參訓期間基本生活。
此外，若是失業勞工投入機構照顧服務工作，勞動部另有勞工就業獎勵津貼，每人每月發給5~7千元，最長18個月，合計最高10萬8千元。勞動部勞動力發展署訓練發展組長沈文麗表示，長照十年計畫2.0實施後，照顧服務員就業市場人力需求倍增，照顧服務員可謂結業即保障就業，值得失業民眾考慮轉換跑道。
(中時)
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