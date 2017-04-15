「夸父追日跨夜接力賽」兼具健康與創意

「夸父追日跨夜接力賽」今天在台東登場。（莊哲權攝）

「夸父追日跨夜接力賽」今天在台東登場。（莊哲權攝）

「夸父追日跨夜接力賽」今天在台東登場。（莊哲權攝）

艷陽下，近千名參加「夸父追日跨夜接力賽」的跑者，今天清晨於台東達魯瑪克部落開跑，挑戰30小時接力跑到210公里外的花蓮七星潭，有些選手奇裝異服成為吸睛亮點，也有選手隨著音樂邊跑邊跳，隊名也各具搞笑巧思，在歡樂氣氛中頂著烈日向前跑，日以繼夜，不停歇。

今天上午台東地區艷陽高照，5位大男生跑者穿著蓬蓬裙，因為這樣在交接時比較好找到人，「不正常靠北暗光鳥」的隊員，隨著車上的重金屬音樂邊跑邊跳，達魯瑪克族人穿著魯凱族傳統服飾，跑出魯凱風。

正妹王柔方獨自奔跑在藍色海岸公路，她的隊名是「老闆挖洞給我跳」，另外還有隊名取「大會報告，本日活動取消」，也有取繞口令式的隊名「7天吃7隻雞翅」，路跑接力不單只是跑步，還有歡樂、創意。

藝人王湘瑩與台東救星教養院共同組隊，除了參與接力長征，在和台東救星教養院接洽的過程中，得知教養院處境後王湘瑩義不容辭地領養了數位孩童，愛心十足。

主辦單位表示，第2屆夸父追日跨夜接力賽，是1場極限團隊超馬接力賽，沿續2015年的南台灣站、2016年的北、西台灣站，在今年春天，所有跑者於東台灣完成最後1場賽事，象徵台灣的夸父獎牌拼湊完整。

這場賽事共有1105位選手參賽，分為10人或5人一隊，必須接力完成210公里賽程，每位選手要接手跑3次，近百支隊伍清晨6點30分鳴槍起跑，預計明天中午陸續抵達終點站花蓮七星潭，全程210公里，選手日夜不停歇。

(中時)