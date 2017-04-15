「夸父追日跨夜接力賽」兼具健康與創意
艷陽下，近千名參加「夸父追日跨夜接力賽」的跑者，今天清晨於台東達魯瑪克部落開跑，挑戰30小時接力跑到210公里外的花蓮七星潭，有些選手奇裝異服成為吸睛亮點，也有選手隨著音樂邊跑邊跳，隊名也各具搞笑巧思，在歡樂氣氛中頂著烈日向前跑，日以繼夜，不停歇。
今天上午台東地區艷陽高照，5位大男生跑者穿著蓬蓬裙，因為這樣在交接時比較好找到人，「不正常靠北暗光鳥」的隊員，隨著車上的重金屬音樂邊跑邊跳，達魯瑪克族人穿著魯凱族傳統服飾，跑出魯凱風。
正妹王柔方獨自奔跑在藍色海岸公路，她的隊名是「老闆挖洞給我跳」，另外還有隊名取「大會報告，本日活動取消」，也有取繞口令式的隊名「7天吃7隻雞翅」，路跑接力不單只是跑步，還有歡樂、創意。
藝人王湘瑩與台東救星教養院共同組隊，除了參與接力長征，在和台東救星教養院接洽的過程中，得知教養院處境後王湘瑩義不容辭地領養了數位孩童，愛心十足。
主辦單位表示，第2屆夸父追日跨夜接力賽，是1場極限團隊超馬接力賽，沿續2015年的南台灣站、2016年的北、西台灣站，在今年春天，所有跑者於東台灣完成最後1場賽事，象徵台灣的夸父獎牌拼湊完整。
這場賽事共有1105位選手參賽，分為10人或5人一隊，必須接力完成210公里賽程，每位選手要接手跑3次，近百支隊伍清晨6點30分鳴槍起跑，預計明天中午陸續抵達終點站花蓮七星潭，全程210公里，選手日夜不停歇。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。