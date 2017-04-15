媒體報導偵審案件 司改會建議列審照依據

司改國是會議第一分組，今(15)日在司法院舉行第二次增開會議，就「偵查不公開、媒體影響審判與隱私保護」議題，達成4項決議。包括建請研議將廣播電視、網路媒體報導，不法侵害司法人權具體事證，明列罰款項目，並作為主管機關NCC許可發照與否的重要依據；並研議偵查中案件被告、嫌疑人姓名要遮蔽，並加註在判決有罪確定前，均應推定為無罪的警語。

會議在早上9點開始，並邀請國家通訊傳播委員會(NCC)、台灣新聞記者協會、中華民國衛星廣播電視事業商業同業公會代表出席，經與會專家、委員就新聞自由與其他憲法保障的價值如何平衡，進行5個半小時的討論，並經出席委員表決通過4項決議，內容如下：

一、國家通訊傳播委員會及行政院相關主管機關，如法務部、警政署等，應儘速通盤檢討相關規範，提出具體作法，以有效防免媒體不當或違法報導司法案件影響偵查及審判。本於無罪推定、偵查不公開、保護案件相關人的隱私、尊重多元文化及維護司法公正的憲法原則及精神，研議包括衛星廣播電視法在內的相關法律及草案，就還在偵審中案件的報導界線，如限制或禁止媒體拍攝、播出犯罪嫌疑人或案件相關人畫面、犯罪現場畫面及畫面引用、標題使用，及相關案件當事人及利害關係人的司法人權及其對錯誤報導的更正權，制定具有罰則效果的規範。

二、研議將廣播電視、網路等媒體不法侵害司法人權的具體情事，明文列為罰款項目，並作為主管機關審查相關執照或許可發給與否的重要依據。

三、建請國家通訊傳播委員會召集各相關媒體代表，提供相關資源，協助檢討現行相關自律機制及規範，使在第一線工作的媒體相關從業人員，清楚理解對司法案件報導及評論的標準及界線，以提升媒體處理司法新聞之品質。

四、建請研議偵查中案件媒體在報導中，若涉及被告或嫌疑人的姓名年籍等個資，原則上應以適當方法遮蔽，但遇有重大國家安全事件、疑似恐怖攻擊活動、連續性或流竄性犯罪等等與重大公益相關事項則例外。並在報導中落實無罪推定原則，或適當加註或說明相關警語，如「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」等，以落實偵查不公開暨無罪推定保障被告。

(中時)