中壢警掃蕩 旅館起出毒品

中壢警方14日深夜執行封城掃蕩，強化擴大臨檢掃蕩力度。(賴佑維翻攝)

桃園市中壢警分局14日晚間執行封城掃蕩，在新興路1家旅館內，查獲41歲范姓男子、35歲范姓女子持有毒品，起獲安非他命7小包總重15.55公克、吸食器1組，因2人尿液採驗皆呈陽性，訊後依毒品罪嫌送辦。

警方表示，臨檢時范男眼神閃爍，不時看著房內另1位女性友人，相當可疑，警方多次詢問下，范男坦承吸毒，警方隨後起出毒品。

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(中時)