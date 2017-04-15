大陸證監會主席劉士餘：堅決打擊擾亂市場秩序行為
中國證券網15日報導，中國證監主席劉士餘，在深圳證券交易所2017年會員大會上指出，一線監管是「證券法」賦予交易所的法定職責，監管是交易所的法定主業。交易所既有法定機構的權威性，又有自律監管的靈活性。要進一步解放思想，敢於亮劍，捍衛法定監管權威，運用自身規則的靈活性，對擾亂市場秩序的行為堅決打擊、絕不手軟。
劉士餘表示，上市公司在交易所上市，投資人在交易所交易，會員是交易所的會員，資訊也通過交易所披露。交易所對維護市場秩序責無旁貸，交易所的會員對維護市場穩定也責無旁貸。交易所市場是大家吃飯的鍋，鍋壞了，大家都吃不飽，也吃不好。全體會員要積極回應和落實一線監管要求，共同維護好市場秩序。
(工商)
關鍵字：證監會主席劉士餘
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