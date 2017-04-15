教召吃掉勞工例假 一例一休又惹禍

又是一例一休惹禍？教召恐吃掉勞工例假！勞動部解釋，教召期間如適逢勞工原排定的工作日，雇主應依法給予公假，但如適逢勞工休息日或例假，雇主無須給予公假。但就現行7休1規定而言，可能有不少勞工會遇上例假教召，無法請公假的情形。

過去7天教召令，依據規定，這7天勞工可向雇主申請公假，但現在受限7休1的函釋規定，7天教召期間，最少一定要有1天例假日不得上班，換言之，勞工最多只能申請6天公假，其中1天算是勞工自己的例假，無法申請公假，也讓不少人抱怨白白損失1天假。

勞動部勞動條件及就業平等司解釋，公假是為了免除工作義務，但例假本來就沒有工作義務，雇主自然也就不用給予勞工公假，也沒有補假的問題，舉例而言，像是自營商、無業者，遭教召也一樣沒有補假的問題。

不過，針對適用4周彈性工時的行業，像是加油站、銀行、旅館等，由於勞工最多能連續上班12天，還是有可能因為教召7天皆為工作日，可申請公假。但對於適用7休1的勞工，要用自己的例假教召，是否影響勞工權益？勞動部回應，教召就是國民義務。

(中時)