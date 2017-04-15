首航毀於冰山 鐵達尼號沉沒105週年紀念

鐵達尼號於1912年處女航的照片。（達志影像/Shutterstock）

全球知名沈船事故之一、英國籍的郵輪鐵達尼號（RMS Titanic），在1912年進行首次大西洋航程時，因不慎誤觸冰山，造成船身破裂、大量進水，最終於4月15日凌晨，船身斷成兩截沉入大西洋海面，造成約1,500名船員和乘客死亡，堪稱20世紀最大海難之一。在沉沒105週年紀念的今日，製造地的北愛爾蘭（Northern Ireland）貝爾法斯特港（Belfast），有百名乘客後裔聚集，對當年的死者舉行追悼儀式。

隸屬於白星航運公司（White Star Line）的鐵達尼號，是當時最大的客運輪船，體積相當於一艘現代航空母艦的大小，號稱「上帝也沉沒不了的巨型郵輪」。處女航於1912年4月10日從英國南安普敦（Southampton）出發，途經法國瑟堡-奧克特維爾（Cherbourg-Octeville）以及愛爾蘭昆士敦（Cobh），計劃橫渡大西洋前往美國紐約。船上共分為頭等、二等和三等艙，船上配有室內游泳池、健身房、土耳其浴室、圖書館、升降機和一個壁球室，首航共有2435名乘客和892名船員，其中以位於船身下方的三等艙最多人，多半是計畫前往大西洋彼岸生活的新移民；而頭等艙則聚集不少知名富豪。

由卡麥隆執導，在全球大賣的電影「鐵達尼號」海報。（達志影像/Shutterstock）

誤觸冰山後，以少量救生艇進行生還者救援。（達志影像/Shutterstock）

鐵達尼號撞擊冰山後，其中一艘載滿生還者的救生艇。（圖/美國國家檔案館）

鐵達尼號的首航上，由於船上豪華的裝修、設備和餐廳，讓不少名人富豪都被吸引上船，頭等艙聚集了包含美國丹佛女富翁馬格列·布朗（Margaret Brown）、當時的首富約翰·雅各布（John Jacob Astor IV）夫婦、梅西百貨（Macys）共同創辦人史特勞斯（Isidor Straus）夫妻和知名建築詩班傑明古根漢（Benjamin Guggenheim）等名人。但好景不常，在高速行駛下的鐵達尼號，卻在出航第四日於大西洋海面過晚判斷冰山位置，在急轉彎過程中重重撞擊冰山側邊，造成船身破裂和大量進水，最終斷成兩截並沉入海底之下。

位於北愛爾蘭貝爾法斯特港的鐵達尼號紀念博物館。（達志影像/Shutterstock）

沉於海底的鐵達尼號現狀。（圖/美國國家海洋暨大氣總署）

Titanic - Official Trailer (HD)

好萊塢（Hollywood）名導演詹姆斯·卡麥隆（James Cameron）於1997年，以虛擬情侶角度的故事翻拍電影《鐵達尼號》，唯美的愛情故事和電影歌曲，不僅讓卡麥隆賺進大把鈔票，更讓鐵達尼號的故事流傳全世界。第一部達到10億美元（約303億台幣）票房大關的電影，全球票房收入達18億，更保持電影票房收入排行第一位，是隨後12年來最賣座的電影。同時也捧紅了男女主角李奧納多·狄卡皮歐（Leonardo Dicaprio）和凱特·溫斯蕾（Kate Winslet），也讓「傑克」和「蘿斯」成為當時最紅的兩個名字。

(中時電子報)