急流勇退 博士總幹事蔡詩傑出書談成長

彰化縣二林鎮農會前總幹事蔡詩傑，卸下總幹事職務一個月，今天上午在鎮立圖書館舉辦新書「成長」贈書感恩茶會，地方重要人物都到場表達支持。（謝瓊雲攝）

立法委員王惠美也到場致意。（謝瓊雲攝）

蔡詩傑退休賦閒在家的日子依然充實，四處參加活動、並在大學兼課，母親、妻女全都出席贈書會活動。（謝瓊雲攝）

彰化縣二林鎮農會前總幹事蔡詩傑，14日在鎮立圖書館舉辦贈書感恩茶會，分享剛付梓出版的新書「成長」與退休滿月的心情，目前除在大學兼課，只想把時間多留給母親、陪陪家人。

現場冠蓋雲集，前縣長周清玉、前立委黃文玲、鄭汝芬、立委王惠美、縣農會總幹事廖振賢、縣議員陳一惇、二林鎮長張國棟、埔心鄉長張乘瑜、埔心農會總幹事張旗聞等，許多地方仕紳與政治人物都到齊。

新書由蔡詩傑口述、資深媒體人杜慶承執筆，描述他求學、工作的人生歷程，與1999年時從行政獸醫到轉任農會總幹事後，長達18年與地方農民一起打拼的心路歷程，書中也收錄其父蔡慶欣擔任15年總幹事的過往及二林蔗農事件文化協會歷年大事記。

連任5屆總幹事的蔡詩傑上月13日正式卸下總幹事職務，他以感性、又不時語帶哽咽地語氣，說起退休一個月來的心情，這些年在外忙碌，感謝妻子全心打點家務讓他無後顧之憂，去年決定急流勇退、退出選舉，妻子二話不說同意，還強調，「沒關係，你不幹了、換我養你。」

連尚在念研究所和大學的兩個女兒也告訴他，「如果媽媽沒辦法，換我們養你」，讓他十分感動，加上去年9月父逝後，年邁母親仍就習慣天天為他等門、噓寒問暖，讓他下定決心不再登記遴選，回歸家庭生活。

前彰化縣長周清玉說，蔡詩傑是優秀的總幹事，是獸醫、電機博士，這麼年輕就退休，還有大好的前程與未來，期許他未來仍繼續大展長才。廖振賢說，18年來蔡的付出與農會的進步成長有目共睹，這屆他未登記遴選，不能算是失敗，而是功成身退。

二林鎮長張國棟則表示，蔡當年接下總幹事時，存款僅50億元，卸任時存款突破110億元，逾放比從35%降到2%，笑言蔡是極優秀的經營者，可惜卻不諳選戰，對他的卸任感到萬般不捨。

張國棟說，近來已有很多人想要禮聘、延攬蔡詩傑都遭到婉拒，他說退休後，暫時只想做自己，但是做自己只能對自己負責，呼籲蔡要趕快再出來才能為社會、為更多人服務。

蔡詩傑指出，上個月13日卸下總幹事職務後，一個月來除了在空大、大葉大學兼課，也參與許多活動，日子依舊忙碌，目前暫時只想把時間留給家人，多陪陪母親與妻女。

(中時)