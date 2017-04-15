中廣音樂網停播 萬芳早聽說「只是被弄得很突然」

中廣音樂網今起停播。（圖／取自萬芳 One-Fang臉書）

萬芳抒發節目停播感想。（圖／取自萬芳 One-Fang臉書）

萬芳懷念過去17年在中廣工作經驗。（圖／中時資料照片）

中廣音樂網、寶島網2頻道今(15日)凌晨12時起閃電被迫停播，引發外界譁然，在中廣擔任主持人長達17年的歌手萬芳，稍早在臉書抒發感受，她表示從未被公司正式通知，問同事也是一問三不知，她承認聽說這件事已經很多年了，「它其實沒有這麼突然。只是被弄得很突然。」

萬芳表示，她是看到媒體報導，才得知音樂網停播，直到現在，中廣只有對外聲明，並沒出對內公告，所以對於記者問題，她第一時間無法回應，也不想回應情緒上的感受，直言「『這件事』已經很多年了，甚至在wave radio時期就有『聽說』了。」對她而言並不突然，只是過程被弄得很突然。

萬芳懷念過去17年的廣播工作經驗，當有聽眾說因為她介紹才知道某某歌時、當有聽眾稱讚她節目好聽時，都是她最快樂的時候，如今節目沒有了，萬芳最難過的是：「那些歌誰還會播呢？」失去後她才發現自己原來這麼愛這份工作，但知道人生有聚有散，感謝聽眾多年陪伴。

(中時電子報)