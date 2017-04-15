增強孩子信心 南投家扶中心創街舞才藝隊
南投家扶中心為增強孩子的信心和成就感，結合流行舞蹈，成立「舞躍青春」街舞才藝隊，並邀請流行MV舞蹈老師周桂如指導，每周固定時間練習，有時登場演出，大人小孩都開心！
南投家扶中心主任魏季李表示，在南投成長的孩子，生活較沒有壓力，相對的是資源匱乏！家扶中心希望孩子們在成長過程中，增添一些色彩，看見不同的視野。
舞蹈課程可促進孩子的肌肉群發展，增進肢體的協調能力，並在舞蹈編排的記憶與節奏感，讓孩子從舞蹈中建立自信、激發潛力、敢於表現，並加強孩子們的社交能力，使孩子們的性格更加活潑，透過出色的表現，成為關注的焦點。
魏季李表示，家扶近年來積極投入各項才藝培育計畫，發掘孩子們的潛能，提升自信與自我肯定，並學習團隊合作且獲得成就感。
(中時)
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