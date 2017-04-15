洩密案開庭隔天馬英九騎車去淡水 民眾大喊「加油」！

馬英九今天騎車去淡水。（資料照片，翻攝自馬英九臉書）

前總統馬英九被控教唆洩密案遭檢方起訴，法院14日開庭，馬英九說他今天騎車去淡水時，沿途遇到不少民眾對著他喊「加油」，知道民眾很關心他昨天的出庭狀況，大喊；我無罪。

馬前總統更貼出他昨天的答辯全文，指88頁的起訴書，從第一頁開始，檢察官的指控就不是事實、沒有證據、邏輯錯誤。

網友紛紛力挺說：「謝謝馬總統一路以來的堅持，很慶幸多年前曾與您握過手，您是我一直努力學習的榜樣，雖然我知道我們之間差距很大，但至少在道德、操守與誠信，我也是很努力做好，期待下次再與您碰面，再次與您握手，再次當面說聲『謝謝您』。」「陷害您的人，日後肯定會有報應！馬總統加油！」「完全相信你的清白！！這件事根本政治操弄！」「過了11個月後，我越來越懷念你這位前總統了。」

(中時電子報)