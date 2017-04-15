戴資穎萌照卡娃伊 與媽媽對話超搞笑

戴資穎在臉書po出與媽媽的對話截圖，結果兒時萌照被粉絲直讚可愛。（取自戴資穎臉書）

戴資穎今天在新加坡超羽賽吃中飯時，被媽媽問了兩個「94狂」和「GG」兩個網路用語，小戴把超搞笑的母女對話截圖po上臉書粉絲團，結果她在程式桌面用的兒時照片意外吸睛，讓粉絲留言直呼「好可愛」。

「妹妹你可以告訴我什麼是94狂？我知道是很厲害的意思，但是為什麼不叫九三狂或九五狂？」戴媽不了網路用語可以理解，不過還發想出93狂、95狂兩個詞彙，讓小戴笑到翻掉，po了兩個笑到流淚的表情符號，才很正經的回覆戴媽。

「94狂＝就是狂，GG就是屎掉的意思。」小戴做出結論，覺得自己的老媽好可愛，也自嘲說戴媽形容這些是年輕人的用語，「不過我沒在用啊，難道我不年輕了？」令人莞爾。

其實戴媽有此一問，與「戴爸」戴楠凱也有關係。戴爸說：「因為太太問我，我說資穎是1994年生，所以是94狂。太太說應該不是，就問資穎，哈哈...」

粉絲的留言也很妙，立刻用戴媽的疑問替小戴造句：「小戴94狂，對手遇到都GG了！」也有很多粉絲說，一直在看背景照片，因為小戴小時候實在太可愛了！

(中時電子報)