中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

戴資穎萌照卡娃伊 與媽媽對話超搞笑

中時電子報
／綜合報導
戴資穎與媽媽對話截圖
戴資穎在臉書po出與媽媽的對話截圖，結果兒時萌照被粉絲直讚可愛。（取自戴資穎臉書）

戴資穎今天在新加坡超羽賽吃中飯時，被媽媽問了兩個「94狂」和「GG」兩個網路用語，小戴把超搞笑的母女對話截圖po上臉書粉絲團，結果她在程式桌面用的兒時照片意外吸睛，讓粉絲留言直呼「好可愛」。

「妹妹你可以告訴我什麼是94狂？我知道是很厲害的意思，但是為什麼不叫九三狂或九五狂？」戴媽不了網路用語可以理解，不過還發想出93狂、95狂兩個詞彙，讓小戴笑到翻掉，po了兩個笑到流淚的表情符號，才很正經的回覆戴媽。

「94狂＝就是狂，GG就是屎掉的意思。」小戴做出結論，覺得自己的老媽好可愛，也自嘲說戴媽形容這些是年輕人的用語，「不過我沒在用啊，難道我不年輕了？」令人莞爾。

其實戴媽有此一問，與「戴爸」戴楠凱也有關係。戴爸說：「因為太太問我，我說資穎是1994年生，所以是94狂。太太說應該不是，就問資穎，哈哈...」

粉絲的留言也很妙，立刻用戴媽的疑問替小戴造句：「小戴94狂，對手遇到都GG了！」也有很多粉絲說，一直在看背景照片，因為小戴小時候實在太可愛了！

(中時電子報)

關鍵字：戴資穎羽球
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。